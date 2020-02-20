"Метінвест" Ахметова сплатив 10 мільйонів штрафу за екологічні збитки

Гірсько-металургійна група "Метінвест" сплатила 10 мільйонів гривень компенсації за екологічні збитки, які були нараховані після перевірки "Маріупольського металургійного комбінату ім.Ілліча.".

Про це повідомив т.в.о голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов на своїй сторінці у Facebook.

"Маємо чудові новини. Метінвест сплатив понад 10 млн збитків, завданих державі в сфері екології. Вперше за всю історію існування інспекції, ММК Ілліча сплатив таку суму за порушення природоохоронного законодавства.

У ході позапланової перевірки ПрАТ "ММК Ілліча" за дорученням прем'єр-міністра, було встановлено, що це підприємство порушує законодавство у сфері поводження з відходами виробництва", - пише Фірсов.

Т.в.о голови Держекоінспекції відзначив, що претензія не оскаржувалась, і ММК ім.Ілліча сплатило штраф у повному обсязі в досудовому порядку.

Джерело: Facebook Єгора Фірсова

Фірсов зазначає, що штрафи - це лише вимушена міра, яка має стимулювати власників підприємств проводити модернізацію та зменшувати викиди, а не самоціль Держекоінспекції.

Нагадуємо:

3 лютого було анонсовано, що Державна екологічна інспекція найближчим часом проведе комплексну перевірку 200 підприємств, які становлять небезпеку для навколишнього середовища.

29 січня повідомлялось, що уряд створить "Офіс контролю викидів у повітря" у Кривому Розі, який збиратиме інформацію та здійснюватиме екологічний контроль у найбільш складних промислових регіонах України.