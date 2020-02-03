Державна екологічна інспекція перевірить топ-забруднювачів середовища

За дорученням прем'єр-міністра Олексія Гончарука Державна екологічна інспекція найближчим часом проведе комплексну перевірку 200 підприємств, які становлять небезпеку для навколишнього середовища.

Про це повідомляє урядовий портал.

Повідомляється, що зараз Держекоінспекція готує перевірку перших 35 підприємств зі списку.

Як зазначено перевірятимуть як державні, так і приватні підприємства щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Держекоінспекція будуть проводитися із залученням медіа з метою фіксації порушень та оприлюднення результатів.

Однією з найбільших проблем є недопуск екоінспекції на об’єкти. Це свідчить про намагання забруднювачів приховати факти порушень та уникнути відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю.

За фактом усіх незаконних відмов у доступі буде спрямовано відповідні заяви до правоохоронних органів. У таких випадках Держекоінспекція отримає можливість потрапити на підприємства вже у супроводі правоохоронців та провести перевірку.

Нагадуємо, 29 січня повідомлялось, що уряд створить "Офіс контролю викидів у повітря" у Кривому Розі, який збиратиме інформацію та здійснюватиме екологічний контроль у найбільш складних промислових регіонах України.