Кабмін створить "Офіс контролю викидів у повітря" у Кривому Розі

Уряд створить "Офіс контролю викидів у повітря" у Кривому Розі, який збиратиме інформацію та здійснюватиме екологічний контроль у найбільш складних промислових регіонах України.

Про це повідомляє Telegram-канал прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

"Створення такого Офісу — це лише перший крок на шляху до реформи екологічного контролю. Спеціалісти та співробітники лабораторії Офісу будуть супроводжувати та скеровувати перевірки найбільших підприємств, що здійснюють викиди в атмосферу", - повідомляє прем’єр.

Також Гончарук навів статистику, за якою у 2018-му році Україна посіла 109 місце серед 180 країн світу за показниками захисту довкілля у розрізі впливу на здоров’я населення та захисту екосистем, а за даними Інституту оцінки та вимірювання показників здоров’я, у 2016-му році забруднення атмосферного повітря призвело в Україні до понад 58 тисяч смертей (близько 10% всіх смертей за рік).

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