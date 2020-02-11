У 2012-2017 роках трудова міграція українців до РФ зменшилась на третину – дослідження
У 2012 році загальний обсяг міграції робочої сили з України становив щонайменше 1,6 млн осіб, у 2017 - щонайменше 2 млн осіб.
Про це свідчить дослідження VoxUkraine.
Щоб оцінити кількість трудових мігрантів, автори дослідження спираються на два статистичні джерела, оскільки жоден статистичний метод не може охопити усіх мігрантів.
Спеціальні модулі з міграції за 2012 рік та 2017 рік "Українського обстеження робочої сили" (LFS) охоплюють мігрантів, які є членами домогосподарств в Україні, отже, переважно тимчасову міграцію — регулярну та нерегулярну.
Адміністративні дані країн-партнерів, особливо узгоджені Євростатом, стосуються всіх офіційно працевлаштованих громадян України.
Країни працевлаштування українських мігрантів, тисяч осіб
|
Обстеження робочої сили (LFS)
|
Дані країни-партнера**
|
2012
|
2017
|
2012
|
2017
|
Колишній СРСР
|
Білорусь
|
21
|
22
|
Дані відсутні
|
Дані відсутні
|
Казахстан
|
Дані відсутні
|
Дані відсутні
|
Дані відсутні
|
Дані відсутні
|
Росія
|
510
|
343
|
Дані відсутні
|
346**
|
Країни ЄС
|
Чехія
|
152
|
123
|
103
|
116
|
Німеччина
|
28
|
10
|
112
|
118
|
Італія
|
156
|
147
|
225
|
235
|
Польща
|
169
|
507
|
122
|
451
|
Португалія
|
21
|
21
|
44
|
32
|
Іспанія
|
53
|
Дані відсутні
|
78
|
89
|
Загалом у ЄС
|
779
|
1 177
|
Інші
|
Ізраїль
|
Дані відсутні
|
14
|
Дані відсутні
|
Дані відсутні
|
США
|
Дані відсутні
|
23
|
Дані відсутні
|
Дані відсутні
|
Інші країни*
|
70
|
93
|
Разом
|
1 182
|
1 303
|
* — Різниця між загальною кількістю та переліченими країнами. Дані обстеження робочої сили включають США, Ізраїль за 2012 рік, Іспанію за 2017 рік
** — Дані щодо ЄС отримано з Євростату, дані щодо Росії — з Росстату
Джерела: Світовий банк, Держстат, LFS 2012 року, LFS 2017 року, Євростат, Росстат
"Автори отримали оцінку за 2017 рік, виходячи з даних країни-партнера та додаючи близько третини мігрантів з даних українського обстеження робочої сили, щоб урахувати тимчасових мігрантів. Оцінку за 2012 рік автори сформували за тим же принципом.
Щодо Росії, де не існує даних про зареєстрованих українських мігрантів у 2012 році, автори припустили, що зменшення кількості трудових мігрантів у РФ, помітне з даних обстеження робочої сили, стосується й адміністративних даних щодо РФ", - йдеться у статті.
Підкреслюється, що оцінки щодо щонайменше 1,6 млн трудових мігрантів у 2012 році та - щонайменше 2 млн у 2017 - консервативні: вони показують середню кількість трудових мігрантів за ці роки, а не загальну кількість людей, задіяних у процесі трудової міграції.
"Наведені цифри підтверджують зростання міграції робочої сили у 2012-2017 роках. Хоча, можливо, не таке різке, як про це пишуть деякі коментатори.
Утім, оцінка за 2017 рік вказує на значне зростання міграції — 7% (кількість трудових мігрантів, поділена на кількість населення працездатного віку). Оцінки авторів також переважно збігаються з останніми дослідженнями ЦЕС, які оцінили середню кількість трудових мігрантів за 2017 рік 2,6 млн осіб", - пишуть автори дослідження.
Також підкреслюється, що спостерігається зміна вектора "Схід-Захід" відносно країн працевлаштування українських трудових мігрантів. За наведений у дослідженні час міграція до Росії зменшилася щонайменше на третину, а кількість мігрантів до Польщі зросла втричі до 0,5 млн.
"Зважаючи на велику кількість українських мігрантів в Італії та Чехії, Євросоюз є найбільшим регіоном для працевлаштування мігрантів з України. Троє з чотирьох українських трудових мігрантів у 2017 році працювали у країнах ЄС", - йдеться у дослідженні.
Читайте детальніше у статті: "Останній вимкне світло": Якими є реальні масштаби трудової міграції з України до ЄС
Економічна правда
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