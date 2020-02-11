У 2012-2017 роках трудова міграція українців до РФ зменшилась на третину – дослідження

У 2012 році загальний обсяг міграції робочої сили з України становив щонайменше 1,6 млн осіб, у 2017 - щонайменше 2 млн осіб.

Про це свідчить дослідження VoxUkraine.

Щоб оцінити кількість трудових мігрантів, автори дослідження спираються на два статистичні джерела, оскільки жоден статистичний метод не може охопити усіх мігрантів.

Спеціальні модулі з міграції за 2012 рік та 2017 рік "Українського обстеження робочої сили" (LFS) охоплюють мігрантів, які є членами домогосподарств в Україні, отже, переважно тимчасову міграцію — регулярну та нерегулярну.

Адміністративні дані країн-партнерів, особливо узгоджені Євростатом, стосуються всіх офіційно працевлаштованих громадян України.

Країни працевлаштування українських мігрантів, тисяч осіб

Обстеження робочої сили (LFS) Дані країни-партнера** 2012 2017 2012 2017 Колишній СРСР Білорусь 21 22 Дані відсутні Дані відсутні Казахстан Дані відсутні Дані відсутні Дані відсутні Дані відсутні Росія 510 343 Дані відсутні 346** Країни ЄС Чехія 152 123 103 116 Німеччина 28 10 112 118 Італія 156 147 225 235 Польща 169 507 122 451 Португалія 21 21 44 32 Іспанія 53 Дані відсутні 78 89 Загалом у ЄС 779 1 177 Інші Ізраїль Дані відсутні 14 Дані відсутні Дані відсутні США Дані відсутні 23 Дані відсутні Дані відсутні Інші країни* 70 93 Разом 1 182 1 303 * — Різниця між загальною кількістю та переліченими країнами. Дані обстеження робочої сили включають США, Ізраїль за 2012 рік, Іспанію за 2017 рік ** — Дані щодо ЄС отримано з Євростату, дані щодо Росії — з Росстату Джерела: Світовий банк, Держстат, LFS 2012 року, LFS 2017 року, Євростат, Росстат

"Автори отримали оцінку за 2017 рік, виходячи з даних країни-партнера та додаючи близько третини мігрантів з даних українського обстеження робочої сили, щоб урахувати тимчасових мігрантів. Оцінку за 2012 рік автори сформували за тим же принципом.

Щодо Росії, де не існує даних про зареєстрованих українських мігрантів у 2012 році, автори припустили, що зменшення кількості трудових мігрантів у РФ, помітне з даних обстеження робочої сили, стосується й адміністративних даних щодо РФ", - йдеться у статті.

Підкреслюється, що оцінки щодо щонайменше 1,6 млн трудових мігрантів у 2012 році та - щонайменше 2 млн у 2017 - консервативні: вони показують середню кількість трудових мігрантів за ці роки, а не загальну кількість людей, задіяних у процесі трудової міграції.

"Наведені цифри підтверджують зростання міграції робочої сили у 2012-2017 роках. Хоча, можливо, не таке різке, як про це пишуть деякі коментатори.

Утім, оцінка за 2017 рік вказує на значне зростання міграції — 7% (кількість трудових мігрантів, поділена на кількість населення працездатного віку). Оцінки авторів також переважно збігаються з останніми дослідженнями ЦЕС, які оцінили середню кількість трудових мігрантів за 2017 рік 2,6 млн осіб", - пишуть автори дослідження.

Також підкреслюється, що спостерігається зміна вектора "Схід-Захід" відносно країн працевлаштування українських трудових мігрантів. За наведений у дослідженні час міграція до Росії зменшилася щонайменше на третину, а кількість мігрантів до Польщі зросла втричі до 0,5 млн.

* — Фінляндію включено до країн, які не входили до ЄС у 2012 році, проте як члена ЄС — у 2017 році (близько 13 тис) ДЖЕРЕЛА: ДЕРЖСТАТ, LFS 2012 & 2017

"Зважаючи на велику кількість українських мігрантів в Італії та Чехії, Євросоюз є найбільшим регіоном для працевлаштування мігрантів з України. Троє з чотирьох українських трудових мігрантів у 2017 році працювали у країнах ЄС", - йдеться у дослідженні.

Читайте детальніше у статті: "Останній вимкне світло": Якими є реальні масштаби трудової міграції з України до ЄС

Економічна правда