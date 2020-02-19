"Укртелеком" підвищить тарифи на 20% з 1 березня

Компанія "Укртелеком" з 1 березня 2020 року підвищує тарифи на стаціонарний телефонний зв'язок та проводове радіомовлення - тарифи зростуть на 18-24 грн (20-24%).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що з 1 березня припиняється дія "знижки на щомісячну плату за послуги фіксованого телефонного зв'язку, яка діяла для абонентів (фізичних осіб) з 1 січня".

Зокрема, тариф "Домашній Безлімітний" буде коштувати 123 гривень в місяць (замість 99 гривень), тариф "Домашній Базовий" - 117 гривень (замість 94 гривень), а тариф "Простий" - 73,81 гривень на місяць (замість 67,10 гривень).

Вартість послуги проводового радіомовлення з 1 березня подорожчає з 35 до 45 грн за місяць.

Нагадаємо:

"Укртелеком" з січня 2020 року планував підвищити щомісячну плату на послуги фіксованої телефонії на 18-24 грн (20-24%), але пізніше відклав підвищення тарифів.

Економічна правда