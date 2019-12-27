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Укртелеком відклав анонсоване підвищення тарифів на 20%

П'ятниця, 27 грудня 2019, 20:33

 

Укртелеком відклав підвищення цін на послугу фіксованої телефонії з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зростання витрат на надання послуг зв’язку, як у компанії, так і у галузі в цілому, викликало необхідність підвищення цін. Це вже відобразилося в поступовому збільшенні цін на ринку мобільного зв’язку.

У той же час, Укртелеком знайшов можливість стримати подорожчання своєї послуги фіксованої телефонії в межах України, зважаючи на її соціальну значимість для населення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

"Укртелеком" з січня 2020 року планував підвищити щомісячну плату на послуги фіксованої телефонії на 18-24 грн (20-24%).

Економічна правда

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