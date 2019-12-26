"Укртелеком" підвищить тарифи на 20% з 1 січня

"Укртелеком" з січня 2020 року підвищує щомісячну плату на послуги фіксованої телефонії на 18-24 грн (20-24%).

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов.

"Наприклад, тариф "Домашній Безлімітний", що включає 1000 хвилин на міжміські дзвінки, 200 хвилин на мобільні номери і безлімітну місцеву телефонію, змінюється з 99 до 123 грн на місяць. Це на рівні мобільних операторів...

Тариф "Домашній Базовий" (500 хвилин міжмісто і 120 хвилин на мобільні номери) – з 94 до 117 грн. Тариф "Простий" – з 67,10 до 73,81 грн на місяць", – пояснив він.

Також змінюється плата за послуги доступу до мережі інтернет, послуги міжнародного телефонного зв'язку, додаткові та інші супутні послуги, умови акцій на послуги доступу до мережі інтернет.

Крім цього, з січня 2020 року змінено вартість користування послугами: проводового радіомовлення, IP-телекса, надання в користування з'єднувальних ліній, надання ліній безпосереднього зв'язку, підключення обладнання охоронної сигналізації.

Для населення максимальна абонплата за дротяний телефон без погодинної оплати місцевих дзвінків, підключений по окремій лінії, з 2020 року збільшиться з нинішніх 55,92 грн до 61,51 грн.

Розмір максимальної абонплати за аналогічну послугу для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців – з 61 грн до 67,10 грн.

Максимальна абонплата для населення за основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою без погодинної оплати місцевих дзвінків, з 1 січня 2020 року збільшиться з нинішніх 44,74 грн до 49,21 грн.

Максимальна абонплата за аналогічну послугу для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців – з 48,80 грн до 53,68 грн.