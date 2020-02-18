Реінтеграція Донбасу могла б принести 1,5% до зростання ВВП — Bank of America

Потенційна реінтеграція Донбасу могла б додати до 1,5 п. п. до зростання ВВП України протягом двох-трьох років, допускає Bank of America у своєму аналітичному звіті.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Потенційна інтеграція територій може підвищити номінальний ВВП на 3-5 п. п. і прискорити зростання на 1-1,5 п. п. у період після повоєнної відбудови", - йдеться в документі, яким володіє агентство.

На думку аналітиків, повоєнна відбудова могла б бути частково профінансована зовнішньою донорською допомогою.

"І Донецька, і Луганська області становили понад 15,7% ВВП України у 2012 році, до війни. Внесок цих регіонів, які все ще перебувають під українським контролем, впав приблизно до 12,7% у 2017 році.

Ми вважаємо, що це може вказувати на одноразове зростання до номінальних значень ВВП, що становить щонайменше 3%", - пояснюється у звіті.

На думку аналітиків, нормалізація економічних зв'язків із регіоном могла б прискорити зростання реального ВВП вже у перший рік на 0,5 п. п.

Нагадуємо:

Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року.

У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%

У Нацбанку очікують, що економічне зростання поступово прискорюватиметься - до 3,5% у 2020 році та 4% у 2021-2022 роках.

Уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років.