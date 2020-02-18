В "Укравтодорі" розповіли, чому "газпромівські" кошти направили на дороги
Частина від 2,9 мільярда доларів, які "Нафтогаз" отримав від компанії "Газпром", направлені на розвиток дорожньої інфраструктури, може дати поштовх всій економіці України.
Про це повідомив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков у колонці НВ.
"Це стратегічне рішення держави, яке дозволить дати поштовх не тільки дорожньому будівництву але всій економіці України. Кожна вкладена гривня в інфраструктуру забезпечує 2,5 гривні приросту ВВП держави", - підкреслює голова держпідприємства.
Кубраков також зазначає, що у підсумку такі інвестиції позитивно вплинуть на соцвиплати
"За умови реалізації амбітних планів Укравтодору буде створено близько 12 тисяч робочих місць.
У підсумку, саме такого роду інвестиції дозволяють згодом реально підвищувати соціальні виплати", - підкреслює він.
Нагадуємо:
5-го лютого президент Володимир Зеленський запропонував витратити 2,9 млрд доларів, які НАК "Нафтогаз України" отримала від компанії "Газпром", на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток медичної галузі.
За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.
На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.
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