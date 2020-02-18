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В "Укравтодорі" розповіли, чому "газпромівські" кошти направили на дороги

Вівторок, 18 лютого 2020, 16:07
 

Частина від 2,9 мільярда доларів, які "Нафтогаз" отримав від компанії "Газпром", направлені на розвиток дорожньої інфраструктури, може дати поштовх всій економіці України.

Про це повідомив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков у колонці НВ.

"Це стратегічне рішення держави, яке дозволить дати поштовх не тільки дорожньому будівництву але всій економіці України. Кожна вкладена гривня в інфраструктуру забезпечує 2,5 гривні приросту ВВП держави", - підкреслює голова держпідприємства.

Кубраков також зазначає, що у підсумку такі інвестиції позитивно вплинуть на соцвиплати

"За умови реалізації амбітних планів Укравтодору буде створено близько 12 тисяч робочих місць. 

У підсумку, саме такого роду інвестиції дозволяють згодом реально підвищувати соціальні виплати", - підкреслює він.

Нагадуємо:

5-го лютого президент Володимир Зеленський запропонував витратити 2,9 млрд доларів, які НАК "Нафтогаз України" отримала від компанії "Газпром", на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток медичної галузі.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

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Газпром Укравтодор Нафтогаз

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