Вихідний день у США вплинув на валютний ринок в Україні

17 лютого на валютних торгах була сприятлива гривні ситуація, незважаючи на вихідний день у США.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,46 – 24,48.

За даними Finance.ua, торги на міжбанку 17 лютого не відзначилися великими обсягами й активністю клієнтів. Причина - вихідний день в США. Робота по долару відбувалася на умовах ТОМ - розрахунки за операціями 17 лютого відбудуться 18 лютого.

Втім, регулятор двічі з’являвся на міжбанку і викуповував долар спочатку по 24,45 гривні, а потім і по 24,44. Загалом НБУ придбав, за даними видання, від 25 млн доларів до 32 млн доларів.

Офіційний курс гривні на 18 лютого був встановлений на рівні 24,44 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,40 – 24,43.

Економічна правда