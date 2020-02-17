Курс валют: гривня стабільна до долара та євро
Понеділок, 17 лютого 2020, 20:45
Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 18 лютого на рівні 24,44 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,50 гривні (на 17 лютого - 26,49 гривні).
Нагадуємо:
17 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,46 – 24,48 гривні за долар.
17 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,40 – 24,43 гривні за долар.
Економічна правда
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