Курс валют: гривня стабільна до долара та євро

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 18 лютого на рівні 24,44 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,50 гривні (на 17 лютого - 26,49 гривні).

Нагадуємо:

17 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,46 – 24,48 гривні за долар.

17 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,40 – 24,43 гривні за долар.

Економічна правда