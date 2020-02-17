В "Нафтогазі" прогнозують збільшення видобутку товарного українського газу

Держпідприємство "Укргазвидобування" прогнозує збільшення видобутку товарного природного газу в 2020 році на 1,5% - до 13,8 мільярда кубометрів проти 13,6 мільярда кубометрів газу за підсумками 2019 року.

Про це заявив керівник інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов, передає УНІАН.

Також очікується, що валовий видобуток газу в 2020 році складе 14,6 мільярда кубометрів, що на 2% менше, ніж в 2019 році.

Різниця між товарним газом, який буде поставлений споживачам, і валовий здобиччю пов'язана, за словами Фаворова, зі зниженням виробничо-технологічних витрат газу, які в 2020 році мають становити 0,6 мільярда кубометрів проти 1,1 мільярда кубометрів за підсумками 2019 року.

Нагадуємо:

У 2019 році видобуток газу в Україні зменшився на 1,4%, а видобуток нафти збільшився на 5,7%.

5 найбільших газових родовищ держпідприємства "Укргазвидобування" виснаженені на понад 80%, держкомпанія проводить розвідку нових ділянок.

Кабінет міністрів незадоволений роботою НАК "Нафтогаз України" у сфері реалізації програми 20/20 щодо видобутку українського газу.