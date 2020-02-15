Українці розмістили 2,4 млрд грн на ЕКО-депозиті Укргазбанку

Джерело: Економічна правда

З моменту запуску запуску "ЕКО-депозит" українці розмістили на ньому вже понад 2,4 млрд грн своїх заощаджень.

Про це повідомляє прес-служба банку.

У банку зазначають, що розміщені кошти спрямовуються на фінансування виключно проєктів із захисту довкілля.Кошти вкладників спрямовуються для фінансування 63 енергоефективних проєктів.

Завдяки цьому, за даними установи скорочуються викиди СО2 на 75 тис тонн щорічно. А також відбувається заміщення використання викопного палива на 86200 Гкал для опалення понад 26 тис квартир.

За даними банку з-поміж інших програм ЕКО-депозиту за час його дії віддали перевагу 70% вкладників Укргазбанку, і цей показник постійно зростає. ЕКО-депозит можна відкрити на 1-24 місяці, зі ставкою 12%. Валюта розміщення – гривня, долари США та Євро. Виплату процентів передбачено в кінці строку або ж щомісячно.

Нагадаємо:

За рейтингом банківських прибутків за 2019 рік Укргазбанк піднявся на шість позицій - до 10-ї сходинки.

Національний банк очікує зниження ставок за депозитами в 2020 році до 1% у валюті і нижче 10% у гривні за умови затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом.