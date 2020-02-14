Офіційний курс: позиції гривні покращились

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 15-17 лютого на рівні 24,44 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,49 гривні (на 14 лютого - 26,58 гривні).

Нагадуємо:

14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,46 – 24,48 гривні за долар.

14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,42 – 24,45 гривні за долар.

Економічна правда