Суд розблокував концесію Херсонського морпорту

Міністерство інфраструктури успішно оскаржило рішення Шостого апеляційного суду м. Києва щодо блокування результатів концесійного конкурсу Херсонського морського порту.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй Facebook-сторінці.

"Клопотання Міністерства суд задовольнив та скасував заходи забезпечення позову. Тож концесію ніхто і ніщо не зупинить ми захищатимемо кожного нашого інвестора та кожну концесію", - пише Криклій.

Нагадуємо:

21 січня "Рисоіл-Херсон" переміг в конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019-го року, компанія інвестує у порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання).

4 лютого Шостий апеляційний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію Херсонського порту.

Президент Володимир Зеленський коментуючи рішення суду, наголосив що країні необхідне перезавантаження судової системи.