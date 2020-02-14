На валютному ринку ситуація сприятлива для гривні

13 лютого ситуація на міжбанківському валютному ринку була сприятливою для гривні, Національний банк викуповував надлишок іноземної валюти.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52.

Впродовж торгів котирування долара просіли з 24,54/24,57 до 24,44/24,46 гривні.

За інформацією Finance.ua, Нацбанк виходив на ринок кілька разів і викуповував надлишок пропозиції долара. Спочатку по 24,49 гривні, а ближче до завершення торгів по 24,46 і нижче. За оцінками видання, всього за день регулятор придбав від 35 млн дол до 60 млн дол.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 14 лютого на рівні 24,47 гривні за долар.

13 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.

Економічна правда