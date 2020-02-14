Курс долара знаходиться на 2–річному максимумі до євро
Долар США 14 лютого торгується біля максимуму більш ніж за два роки до євро на новій хвилі побоювань щодо поширення коронавірусу нового типу в Китаї.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Євро торгується вранці в районі 1,0835 долара, що є найнижчим рівнем з травня 2017 року, проти 1,0841 долара на закриття минулої сесії.
Вартість єдиної європейської валюти знаходиться зараз в районі 118,94 ієни в порівнянні з 119,06 ієни в четвер. Курс долара становить 109,77 ієни проти 109,82 ієни.
Індекс ICE Dollar, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, зростає на 0,05% до попереднього дня. Тим часом індикатор WSJ Dollar, що відслідковує динаміку курсу долара відносно 16 основних світових валют, піднімається на 0,02%.
Фунт стерлінгів торгується в п'ятницю близько 1,3045 долара проти 1,3046 долара в попередній робочий день і 1,2039 євро проти 1,2034 євро.
На думку експертів, економічний вплив від епідемії на США буде менш значним у порівнянні з європейськими країнами, що збільшує привабливість американських активів, повідомляє CNBC.
"Європа і, особливо, Німеччина мають дуже міцні торговельні зв'язки з азіатськими ринками, зокрема з Китаєм", – зазначає старший валютний аналітик TD Securities Мазен Ісса.
Нагадаємо:
Китай заблокував план тайванської компанії Foxconn відновити виробництво техніки на заводах в Китаї 10 лютого на тлі побоювань з приводу поширення нового коронавірусу.
Експерти заявили, що поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більше 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року, що покладе край безперервного росту світового ВВП, який тривав 43 квартали поспіль.
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