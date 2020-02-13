У НБУ радять розраховувати ставки акцизів у гривнях, а не євро

Нацбанк радить відійти від практики розраховувати доходи бюджету від акцизів на підакцизні товари в іноземній валюті на користь гривні для скорочення валютних ризиків.

Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми підписали меморандум про взаємодію. Наше завдання з Мінфіном - зменшити, зокрема, валютні ризики для бюджету.

Ми зараз спілкуємося з Міністерством економіки, щоб доходи бюджету менше залежали від валютного курсу. Ось тарифи на акцизи, які номіновані в євро, на нашу думку, краще їх номінувати в гривні", - сказав Чурій під час спілкування з представниками Європейської Бізнес Асоціації.

За його словами, це дозволить знизити вплив коливань курсу гривні на бюджет.

"Ми це донесли. Мінекономіки це питання розглядає", - додав Чурій.

Наразі ставки деяких акцизів встановлюють у євро.

Нагадаємо:

За оперативними даними Державної казначейської служби про виконання бюджету у січні, доходи загального фонду державного бюджету становили 42,6 млрд гривень та були на 13,8 млрд гривень меншими за розпис.

За розрахунками Рахункової палати, недонадходження до держбюджету через недоліки макроекономічного прогнозування, зокрема курсу гривні, у січні становили 2,3 млрд гривень.