"Сильна" гривня коштувала бюджету 2,3 млрд грн — Рахункова палата

Недонадходження до держбюджету через недоліки макроекономічного прогнозування, зокрема курсу гривні, у січні становили 2,3 млрд гривень.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Комітету ВР з питань бюджету, передає прес-служба відомства.

"Звичайно, січень не є показовим, але певні висновки щодо виконання плану основних показників державного бюджету можу висловити. Основний висновок такий – рік новий, а проблеми ті самі", - сказав Пацкан.

"Почну з позитиву. Планові показники фінансування державного бюджету в частині надходжень, частка яких у загальному обсязі планових надходжень становить 48%, практично виконано. Йдеться насамперед про зовнішні та внутрішні запозичення і кошти від приватизації", - підкреслив він.

Натомість, за його словами, доходи загального фонду держбюджету не виконано на 13,8 млрд грн, або 24,5%.

"Таке суттєве невиконання спричинене насамперед низьким рівнем надходження митних платежів. Так, доходи, стягнення яких контролюють митні органи, не виконано на 7,9 млрд грн, або 30,4%.

Чому так сталося? Знову доводиться говорити про якість макроекономічного прогнозування, на чому Рахункова палата наголошує не один рік", - наголосив голова Рахункової палати.

Іншим чинником стало зменшення, порівняно з січнем попереднього року, імпорту товарів на 1% за умови прогнозованого на 2020 рік зростання на 11,3%.

Нагадаємо:

За оперативними даними Державної казначейської служби про виконання бюджету у січні, доходи загального фонду державного бюджету становили 42,6 млрд гривень та були на 13,8 млрд гривень меншими за розпис.

Економічна правда