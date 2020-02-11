Частка непрацюючих кредитів у банках впала нижче 50% – НБУ

У 2019 році обсяг проблемних кредитів в українських банках уперше за останні роки знизився нижче рівня 50% та станом на 1 січня 2020 року становив 48,4% - якість кредитних портфелів покращилась у банках усіх груп, окрім банків із російським капіталом.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Серед основних факторів покращення якості кредитних портфелів у НБУ назвали:

зростання нового роздрібного кредитування (на близько 30% р/р). Це покращило якість роздрібного портфеля – за 2019 рік частка непрацюючих кредитів у цьому сегменті зменшилася на 11,9 в.п. до 34,1%;

значні реструктуризації кредитного портфеля двома держбанками на суму понад 30 млрд грн за рахунок механізму добровільної фінансової реструктуризації. З урахуванням цих заходів, державні банки (крім Приватбанку) скоротили частку непрацюючих кредитів з 55% до 49%;

масштабна робота з очищення портфелів, здійснена іноземними банками шляхом продажу NPLs та списання за рахунок резервів. Частка проблемних кредитів у банках іноземних банківських груп (крім російських) скоротилася з 23,1% до 16%;

зміцнення національної валюти, що призвело до відповідного скорочення гривневого еквіваленту NPLs у іноземній валюті;

"Сьогодні частка проблемних кредитів є все ще високою, проте не створює суттєвих ризиків для фінансового сектору, адже рівень їх покриття резервами перевищує 95%.

Попри незначний прогрес, банки повинні й надалі позбуватися непрацюючих активів. У більшій мірі це стосується державних банків, на які припадає три чверті (разом із Приватбанком) всіх проблемних кредитів", - заявила в.о. голови НБУ Катерина Рожкова.

Економічна правда