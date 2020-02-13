Валютний ринок: пропозиція долара та євро переважає над попитом

Національний банк 12 лютого викупив до 50 мільйонів доларів на міжбанківському валютному ринку.

12 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52.

За даними Finance.ua, 12 лютого до 11 години попит і пропозиція на міжбанку виявилися майже врівноваженими і долар торгувався у межах 24,47/24,49. Ту валюту, яку продавали нерезиденти під розрахунки за ОВДП, викуповував сам ринок.

Після 11 години Нацбанк вийшов на ринок з купівлею до 50 млн доларів по 24,47 гривні, чим спровокував зростання котирувань до 24,51/24,53 до обіду.

О 14:00 торги вже істотно зменшили оберти, а долар зупинився на позначці 24,51/24,53 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок встановивши його на 13 лютого на рівні 24,49 гривні за долар.

12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52 гривні за долар.

Економічна правда