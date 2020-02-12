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Економіка Китая відновлюється від наслідків коронавірусу 

Середа, 12 лютого 2020, 19:27
 

На минулому тижні світові ринки почали зростати та нівелювати наслідки коронавірусу,  з того часу фондові ринки досягли рекордно високих показників.  

Про це повідомляє Reuters.

Хоча економічні зриви виробництва в Китаї вже відчутні все більше, питання полягає у тому, чи буде працювати  виробництво, яке зупинилося внаслідок спалаху коронавірусу.

Поточне припущення ринку полягає в тому, що найгірший сценарій для економіки вже неможливий. Підкріплює цю думку прогноз JP Morgan, який каже, що річний ріст ВВП Китаю може впасти до 1% у 1 кварталі, але зросте до 9,3% у другому кварталі, коли виробництво повністю запрацює та всі замовлення будуть виконані. 

Нагадаємо:

Китай заблокував план тайванської компанії Foxconn відновити виробництво техніки на заводах в Китаї 10 лютого на тлі побоювань з приводу поширення нового коронавірусу.

Експерти заявили, що поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більше 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року, що покладе край безперервного росту світового ВВП, який тривав 43 квартали поспіль.

Читайте також: Коронавірус б'є не тільки по людях: чим епідемія з Китаю загрожує світовій економіці

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Китай коронавірус

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