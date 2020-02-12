Квартира, велосипед, диван: що хотіли купити онлайн українці у 2019-му році

Найбільша кількість пошукових запитів на майданчику OLX за 2019 рік припала на такі позиції, як: квартира — понад 8,1 млн запитів, велосипед — понад 5,8 млн, диван — 4,88 млн.

Про це свідчать дані аналітики платформи за 2019-й рік.

Також у топі пошуків: кросівки — понад 4,84 млн запитів і робота — більше, ніж 4,2 млн запитів та будинки — 3,3 млн запитів.

Серед спортивних брендів лідирують Adidas та Nike, з невеликим відривом на користь першого.

Однак на 6-му місці в пошуку Androidців була робота — понад 2,5 млн запитів, а от до топ-50 запитів системи iOS робота не увійшла.

За даними аналітики OLX по категорії "Хобі, відпочинок і спорт", найбільша кількість запитів пов`язана з пошуком різного велотранспорту та їх запчастин — тільки з Android було понад 1 млн запитів.

Крім того, часто шукали такі моделі велосипедів, як BMX та Cube, а також екіпірування.

Іншим популярним товаром в цій категорії був намет — майже 200 000 запитів на Android.

Користувачі даної ОС також часто шукали спінінг — 66 300 запитів та човен — 53 000. Гантелі шукали користувачі Android — 96 500 запитів, а iOS - 25 600.

У категорії "Дитячий світ" до топ-5 запитів увійшли куртки — понад 1 млн, коляски — 980 900, сукні — 950 000, кросівки — 866 600 та комбінезони — 835 100 запитів.

Батьки також шукали конкретні бренди, такі як Zara, Next, Crocs, Ecco, Lenne, Adidas, Reima, H&M та Geox. Серед "дитячих" брендів лідирував Chicco — 371 100 запитів. У 2019 році користувачі активно цікавилися автокріслом для дітей — 770 300 запитів серед усіх пошуків в категорії дитячих товарів.

Нагадуємо:

Найпопулярнішим девайсом на майданчику OLX для українців у 2019 році став iPhone 7, загалом техніку Apple шукали 17,8 млн разів, серед користувачів Android найпопулярніші Xiaomi — 550,7 тисяч запитів.

В категорії "Транспорт" на OLX користувачі iOS та Android систем найчастіше шукали ВАЗ — понад 805 тисяч запитів за рік.





