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Які смартфони найчастіше шукають українці

Середа, 12 лютого 2020, 14:12
 

Найпопулярнішим девайсом на майданчику OLX для українців у 2019 році став iPhone 7, загалом техніку Apple шукали 17,8 млн разів, серед користувачів Android найпопулярніші  Xiaomi — 550,7 тисяч запитів.

Про це повідомляє аналітика майданчика OLX.

Окрім Xiaomі до брендів електроніки, які найчастіше шукають з Android, увійшли Samsung — 305 000 та Sony — 220 700 запитів. Водночас iPhone 7 з Android шукали понад 440,2 тисяч разів 

Щодо побутової техніки та електроніки, на Android найчастіше шукали пральну машину, планшет, комп'ютер, колонки, кондиціонер, навушники та монітор. 

4 з 5 найпопулярніших запитів користувачів iOS — це техніка Apple. Топ-30 запитів в категорії "Електроніка" серед користувачів iOS, 24 - це гаджети Apple. Іншими популярними позиціями були холодильники, ноутбуки, IQOS, телевізори та приставки. 

Нагадуємо:

В категорії "Транспорт" на OLX користувачі iOS та Android систем найчастіше шукали ВАЗ — понад 805 тисяч запитів за рік.

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техніка

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