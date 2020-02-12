Які смартфони найчастіше шукають українці

Найпопулярнішим девайсом на майданчику OLX для українців у 2019 році став iPhone 7, загалом техніку Apple шукали 17,8 млн разів, серед користувачів Android найпопулярніші Xiaomi — 550,7 тисяч запитів.

Про це повідомляє аналітика майданчика OLX.

Окрім Xiaomі до брендів електроніки, які найчастіше шукають з Android, увійшли Samsung — 305 000 та Sony — 220 700 запитів. Водночас iPhone 7 з Android шукали понад 440,2 тисяч разів

Щодо побутової техніки та електроніки, на Android найчастіше шукали пральну машину, планшет, комп'ютер, колонки, кондиціонер, навушники та монітор.

4 з 5 найпопулярніших запитів користувачів iOS — це техніка Apple. Топ-30 запитів в категорії "Електроніка" серед користувачів iOS, 24 - це гаджети Apple. Іншими популярними позиціями були холодильники, ноутбуки, IQOS, телевізори та приставки.

Нагадуємо:

В категорії "Транспорт" на OLX користувачі iOS та Android систем найчастіше шукали ВАЗ — понад 805 тисяч запитів за рік.