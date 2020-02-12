Що найчастіше українці шукали на ринку вживаних авто у 2019-му році

В категорії "Транспорт" на OLX користувачі iOS та Android систем найчастіше шукали ВАЗ — понад 805 тисяч запитів.

Про це повідомляє аналітика платформи.

До топ-30 запитів серед користувачів iOS увійшли такі марки автомобілів, як: BMW, Honda, Smart, Lanos, Mercedes, Audi.

Також понад 38 600 запитів прийшлися на пошук саме Volkswagen Golf 4.

До найпопулярніших запитів серед інших транспортних засобів потрапили: мотоцикл — 117 тисяч, квадроцикл — 102,4 тисяч та скутер — 85,7 тисяч. Понад 36 тисяч запитів на пошук автомобілів після ДТП.

В топ-30 запитів по Android увійшли також автомобілі технічного призначення та їх складові, а саме: причіп — 166,6 тисяч, трактор — 216,6 тисяч та мотоблок — 208,6 тисяч запитів.

Велосипеди на OLX шукали більше, ніж 5,8 млн разів.