Новини 10 лютого: скандальний чиновник УЗ, приватизація "Нафтогазу", "золотий парашут" Коболєва

Про скандального чиновника "Укрзалізниці". Голова департаменту економічної та інформаційної безпеки Олег Назарук, якого раніше підозрювали у вимаганні та отриманні хабара, намагається утриматись на посаді.

Про приватизацію "Нафтогазу". Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати премій та зарплат.

Про "золотий парашут" Коболєва. Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що отримає компенсацію, якщо його звільнять до закінчення контракту у березні 2020 року.

Про варанти Яресько. За оцінками уряду, у 2020 році щодо економічного зростання Україна може вийти за 4%, у Кабміну є різні сценарії щодо виплат за варантами Яресько у випадку потужного зростання української економіки.

Про інфляцію. Інфляція на споживчому ринку у січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року становила 0,2%, із січнем 2019 року - 3,2%.

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