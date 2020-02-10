Інфляція у річному вимірі впала до 3,2% — Держстат

Інфляція на споживчому ринку у січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року становила 0,2%, із січнем 2019 року - 3,2%.

Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що у січні 2020 року базова інфляція у порівнянні з груднем 2019 року становила -0,2%, із січнем 2019 року - 3,3%.

Підкреслюється, що у січні 2020 року в Україні найбільше подрожчали овочі - на 6,6%, одяг та взуття подешевшали на 5,6%.

Протягом січня "комуналка" подорожчала на 1,7% (тарифи на газ зросли на 10,7%), послуги зв'язку - на 0,8%, освітні послуги - на 1,4%.

При цьому, на 4% подешевшало пальне, на 1,5% - залізничні послуги, на 0,4% - фармакологічна продукція.

Нагадаємо:

У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

У 2017 році показник інфляції становив 13,7%, у 2016 - 12,4%, у 2015 - 43,3%.

У грудні 2019 року, у порівнянні з попереднім місяцем, дефляція становила 0,2%.

За даними Держстату, середньорічна інфляція в 2019 році (січень-грудень до січня-грудня попереднього року) знизилась до 7,9% з 10,9% роком раніше.

У листопаді 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% у порівнянні з попереднім місяцем, у річному вимірі інфляція сповільнилась до 5,1%.

Економічна правда