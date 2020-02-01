Аналітики Moody's оцінили можливий вплив коронавірусу на світову економіку

Епідемія китайського коронавірусу може стати "чорним лебедем" 2020 року, який вплине на світову економіку істотніше, ніж фінансова криза та рецесія 2008-2009 років.

Про це йдеться у щотижневому огляді ринків від компанії Moody’s Analytics, який оприлюднили 30 січня.

За словами аналітиків, "ніхто не передбачав появи потенційно спустошливої пандемії на початку 2020 року".

"І, на відміну від фінансової кризи, державні діячі можуть бути обмежені в можливостях усунути або компенсувати втрати від пандемії, яку можна порівняти з "іспанкою" (епідемією грипу - ред.) 1918 року", - підкреслюється в огляді.

У Moody’s зазначають, що у відповідь на ризики, пов'язані з можливим поширенням коронавірусу, впав індекс цін на промислові метали.

"Значною мірою це пов'язано з величезним впливом Китаю на глобальну промислову активність", - пише Moody’s Analytics.

Підкреслюється, що з середини січня індекс цін на промислові метали впав на 7,1%, а 29 січня індекс був найнижчим з червня 2017 року.

Аналітики вважають, що через непередбачуваність поширення коронавірусу під сумнівом опинився прогнозований раніше ріст світового ВВП у 2020 році на 3,3%.

"Чорний лебідь" - подія, котру важко спрогнозувати, і яка має значний вплив на економіку. Термін увів американський економіст Нассім Талеб в книзі з однойменною назвою, яка вийшла в 2007 році.

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Нагадаємо:

Компанія Google заявила, що тимчасово закриває усі свої офіси у Китаї і Тайвані для того, щоб убезпечити своїх співробітників від поширення китайського коронавірусу.

Компанія Apple тимчасово закриє усі свої магазини та корпоративні офіси на материковому Китаї через епідемію коронавірусу.

Від коронавірусу на материковому Китаї померли 259 людей. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.

У грудні в китайському місті Ухань був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.