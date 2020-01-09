Вітренко: Мирова угода щодо штрафів АМКУ не передбачає повернення активів Газпрому

Підписана наприкінці грудня 2019 року мирова угода між Україною і Газпромом не передбачає повернення російській компанії її активів, конфіскованих раніше за рішенням Антимонопольного комітету.

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.

"У рамках цього врегулювання "Газпром" відмовився від цієї компенсації (за позовом у міжнародному суді за конфісковане майно - ред). Він погодився з тим, що вартість конфіскованих в Україні його активів уже ніколи не буде повернута й компенсована. Ця історія є закритою", - сказав він на прес-конференції в четвер.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, АМКУ 22 січня 2016 року ухвалив рішення про накладення на "Газпром" штрафу розміром 85,966 млрд грн за порушення економічної конкуренції. "Газпром" безрезультатно намагався оскаржити рішення комітету й подальше виконавче провадження з примусового стягнення Міністерством юстиції України суми штрафу та пені.

Було заарештовано рахунки представництва ПАТ "Газпром" у Києві, дивіденди ПАТ "Газпром" від участі в АТ "Газтранзит", належні ПАТ "Газпром" акції АТ "Газтранзит", акції ПАТ "Інститут "Южніігіпрогаз", частки в ТОВ "Газпром збут Україна", ТОВ "Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України". У серпні 2018 року в рамках аукціону здійснено примусовий продаж акцій ПАТ "Інститут "Южніігіпрогаз", у січні - акцій АТ "Газтранзит".

25 жовтня 2018 р. ПАТ "Газпром" відповідно до Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ розпочав арбітражний розгляд проти України з метою захисту своїх інвестицій на її території з огляду на те, що Україна в особі АМКУ наклала на ПАТ "Газпром" штраф у розмірі, що перевищує $6 млрд (включно з відсотками), за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу України.

ПАТ "Газпром" просив арбітраж прийняти рішення про виплату грошового відшкодування і застосування інших засобів правового захисту.

Наприкінці грудня 2019 року Україна та "Газпром" у рамках мінських газових угод підписали мирову угоду щодо ініційованого російською компанією міжнародного арбітражу в справі про зобов'язання останнього сплатити близько 7,4 млрд дол за штрафом АМКУ.

