SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink

Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 60 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на компанію-розробник SpaceX.

Запуск двоступеневої ракети Falcon 9 компанії SpaceX був здійснений о 5:19 з 40-го стартового комплексу на космодромі NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовувався вчетверте, через вісім з половиною хвилин після старту в автоматичному режимі здійснив м'яку посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані біля узбережжя штату Південна Кароліна.

Групу супутників Starlink було виведено на орбіту висотою 290 км. Після перевірки інженерами SpaceX їх працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на більш високу орбіту.

Нагадуємо:

Це вже третє виведення на орбіту групи інтернет-супутників у рамках проекту Starlink. Перші 60 супутників було запущено в кінці травня, а другі - в листопаді минулого року.

Компанія SpaceX має намір розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів схожого типу для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети.

Передбачається, що всі вони будуть виведені на орбіту після 2020 року. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в $ 10 млрд.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск повідомляв, що для забезпечення мінімального покриття потрібно, щонайменше, шість запусків ракет з 60 супутниками, тобто 360 апаратів, а для середнього - 12 запусків, які дозволять створити угруповання з 720 апаратів.

SpaceX є однією з низки компаній, які прагнуть розмістити на орбіті великі орбітальні угруповання супутників для забезпечення глобального інтернет-покриття. Серед них - OneWeb, Telesat, LeoSat і Amazon.

Як повідомлялося, компанія OneWeb в лютому минулого року також вивела на орбіту перші шість супутників власної системи.

