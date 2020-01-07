Всі розділи
Укр / Рус

SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink

Вівторок, 7 січня 2020, 10:00

Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію з 60 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на компанію-розробник SpaceX.

Запуск двоступеневої ракети Falcon 9 компанії SpaceX був здійснений о 5:19 з 40-го стартового комплексу на космодромі NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовувався вчетверте, через вісім з половиною хвилин після старту в автоматичному режимі здійснив м'яку посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані біля узбережжя штату Південна Кароліна.

Групу супутників Starlink було виведено на орбіту висотою 290 км. Після перевірки інженерами SpaceX їх працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на більш високу орбіту.

Нагадуємо:

Це вже третє виведення на орбіту групи інтернет-супутників у рамках проекту Starlink. Перші 60 супутників було запущено в кінці травня, а другі - в листопаді минулого року.

Компанія SpaceX має намір розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів схожого типу для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети.

Передбачається, що всі вони будуть виведені на орбіту після 2020 року. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в $ 10 млрд.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск повідомляв, що для забезпечення мінімального покриття потрібно, щонайменше, шість запусків ракет з 60 супутниками, тобто 360 апаратів, а для середнього - 12 запусків, які дозволять створити угруповання з 720 апаратів.

SpaceX є однією з низки компаній, які прагнуть розмістити на орбіті великі орбітальні угруповання супутників для забезпечення глобального інтернет-покриття. Серед них - OneWeb, Telesat, LeoSat і Amazon.

Як повідомлялося, компанія OneWeb в лютому минулого року також вивела на орбіту перші шість супутників власної системи.

Читайте також: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

12 технологій 2019 року, які на наших очах створюють майбутнє людства

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

SpaceX Маск

powered by lun.ua
Матеріали за темою
12 технологій 2019 року, які на наших очах створюють майбутнє людства 26 грудня 2019, 10:30
Маск: На створення колонії на Марсі знадобиться 20 років 8 листопада 2019, 20:20
SpaceX хоче запустити ще 30 тисяч супутників інтернет-зв'язку 16 жовтня 2019, 18:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!