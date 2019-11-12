SpaceX Маска запустила у космос 60 супутників

Компанія SpaceX вдало запустила ракету із 60 супутниками мережі Starlink з комплексу Space Launch Complex 40.

Джерело: сторінка SpaceX у Twitter

Дослівно: "Успішне розгортання 60 супутників Starlink офіційно підтверджено".

Деталі: Компанія вела пряму трансляцію запуску і виводу супутників на орбіту. Запуск супутників відбувся за допомогою ракети-носія Falcon 9, яка стартувала зі станції Кейп-Канаверал в штаті Флорида.

Детальніше читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

Нагадаємо:

Компанія SpaceX запустила 12 тисяч космічних апаратів Starlink для створення повномасштабної мережі, яка має забезпечити глобальне інтернет-покриття.

Перші розробки почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.

За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж сьогодні в середньому пропонують провайдери.

Нещодавно Маск звернувся до Міжнародного союзу відеозв'язку із запитом надати окремий спектр для 30 тисяч нових супутників інтернет-покриття. Перші 60 інтернет-супутників успішно були запущені в травні цього року.

Ілон Маск планує покрити всю земну кулю супутниковим інтернетом до кінця 2020 року.