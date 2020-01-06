Міжнародні профспілки виступають проти нового трудового кодексу України

Міжнародна конфедерація профспілок (ITUC) вважає, що проєкт закону про працю позбавить працівників правового захисту, а профспілок – спроможності їх захищати.

Про це заявляє прес-служба конфедерації.

Конфедерація профспілок вважає, що результатом прийняття проєкту закону стане:

1. Спрощене звільнення працівників у будь-який момент за бажанням роботодавця.

2. Короткострокові індивідуальні трудові договори; договори з нефіксованим робочим часом.

3. Понаднормова робота стане нормою і оплачуватиметься в 5 разів нижче, ніж раніше.

4. Скасування деяких соціальних гарантій працівникам та зниження захисту матерів з малими дітьми, що ще більше полегшує їх звільнення;

5. Переведення працівника на інше робоче місце без його згоди.

6. Фактична ліквідація профспілок.

Повідомляється, що законопроєкт був прийнятий без консультацій з профспілками, та складається всього з 99 статей, щоб він міг мати в парламенті обмежений розгляд.

Також, зазначено, що український уряд відмовився звертатися за допомогою до Міжнародної організації праці (МОП), оскільки проєкт закону порушує кілька конвенцій МОП.

Генеральний секретар МКП Шаран Барроу зазначила:

"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок.



...Ми засуджуємо український уряд за нерозсудливі порушення своїх міжнародних зобов’язань, через які країна ризикує втратити важливу підтримку в Європі та світовій спільноті".

Нагадуємо:



27 грудня уряд схвалив законопроєкт про працю, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука він передбачає збільшення кількості легальних робочих місць, підвищення доходів та розширення соціальних прав працівників.



"Закон вступить в силу за 6 місяців після розгляду та ухвалення парламентом. Ще протягом року буде діяти так званий перехідний період. За цей час відбудеться адаптація трудових відносин і кадрових документів до нововведень.

Законопроект планується розглядати в парламенті пакетом з іншими законопроектами які впливають на ринок праці та трудові відносини. Такі як "про страйк", "про профспілки", тощо", - написав Гончарук.

23 грудня міністерство економіки оприлюднило статтю майбутнього трудового кодексу у якій визначаються трудові відносини, у нинішньому законодавстві такий пункт відсутній. Нововведення можуть вплинути на легальність айтішників, які працевлаштовані як ФОПи.

10 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що новий трудовий кодекс кращий за попередній, але його ще треба допрацювати.

"Ви знаєте, що дуже складно зараз звільнити людину, чи взяти її на роботу. Зараз вони (уряд - ЕП) працюють над трудовим сучасним законодавством і трудовим кодексом. Там є багато пропозицій, і багато дрібних помилок, які будуть вичищені. Впевнений що ми все зробимо і почуємо суспільство", - сказав президент.

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Економічна правда