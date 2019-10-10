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Президент про новий трудовий кодекс: звільняти жінок в декреті не будуть

Четвер, 10 жовтня 2019, 13:55
 
фото ельдара сарахмана

Президент Володимир Зеленський вважає, що новий трудовий кодекс кращий за попередній, але його ще треба допрацювати.

Про це президент заявив під час зустрічі з пресою.

У відповідь на питання журналістів про новий трудовий кодекс та можливість у майбутньому звільняти жінок у декреті, про яку в ньому йдеться, президент відповів: "Я не буду брехати, я не бачив ще трудовий кодекс, мені не приносили".

"Ви знаєте, що дуже складно зараз звільнити людину, чи взяти її на роботу. Зараз вони (уряд - ЕП)  працюють над трудовим сучасним законодавством і трудовим кодексом. Там є багато пропозицій, і багато дрібних помилок, які будуть вичищені. Впевнений що ми все зробимо і почуємо суспільство", - сказав президент.

"Я впевнений, що зараз це не ідеальна система, але вона точна краща [за попередню]. Я очікую, що в нас не буде радянського трудового кодексу, а  буде трудовий кодекс незалежної країни, сучасний", - заявив Зеленський. 

Президент вважає, що трудовий кодекс повинен захищати права працівників, але також має дати можливість бізнесу вільно наймати і звільняти фахівців.

"Права фахівців мають бути захищені. Такі питання як про жінок в декреті ми знімемо, повірте мені", - наголосив президент.

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Економічна правда

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