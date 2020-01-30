Обрано нового голову наглядової ради Адміністрації морпортів
Наглядова рада Адміністрації морських портів України на черговому засіданні 30 січня обрала головою наглядової ради Андрія Гайдуцького.
Про це повідомляє прес-служба АМПУ
Нагадаємо, що 11 січня цього року Гайдуцький та Дмитро Гончарук були призначені згідно з Наказом Міністерства інфраструктури від 28.12.2019 року членами Наглядової ради — представниками держави.
Гайдуцький має 20 років професійного досвіду в сфері макроекономіки, макрофінансів, банківської справи та інвестицій.
У 2015–2017 роках працював заступником голови Фонду державного майна України. Відповідав за приватизацію державної власності відповідно до міжнародних стандартів, запуск продажу державних активів через онлайн-аукціони "ProZorro", сприяв розвитку реформи корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР.
У 2015 році Гайдуцький був ініціатором та членом Робочої групи з розробки нового законодавства про державно-приватне партнерство.
Група приділила особливу увагу розробці нового регламенту щодо концесії морських портів України з метою залучення приватного капіталу та збільшення вантажо- та пасажироперевезень через Україну.
Також працював на керівних посадах в комерційних і державних банках, включаючи Альпарі Банк, Укрексімбанк і Національний банк.
До цього працював у кількох місцевих та міжнародних інвестиційних компаніях, включаючи SARS Capital та SigmaBleyzer.
Довідково:
Наглядова рада ДП "АМПУ" була створена в лютому 2019 року. Зараз до її складу входять три незалежні члени — Патрік Верхувен (Patrick Verhoeven, Бельгія), Вольфганг Хуртієнне (Wolfgang Hurtienne, Німеччина), Ян ван Схонховен (Jan van Schoonhoven, Нідерланди), а також три представника держави – Андрій Гайдуцький, Антон Ященко та Дмитро Гончарук.
Нагадуємо:
21 січня 2019 детективи Національного бюро повідомили колишньому начальнику Одеської філії "Адміністрації морських портів України" та ще чотирьом особам про підозру у завданні понад 21,36 млн грн збитків держкомпанії.
27 грудня НАБУ, СБУ і САП провели обшуки в приміщеннях Адміністрації морських портів України, філіях та за місцем проживання посадовців в Києві, Одесі та Одеській області.
Обшуки провели у межах розслідування можливих зловживань посадовців АМПУ при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури (ч.2 ст.364 ККУ).
В Адміністрації морських портів вважають необґрунтованими припущення НАБУ про наявність можливих порушень при реалізації проєктів капітального днопоглиблення у портах Чорноморськ та Південний.
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