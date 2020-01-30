Обрано нового голову наглядової ради Адміністрації морпортів

Наглядова рада Адміністрації морських портів України на черговому засіданні 30 січня обрала головою наглядової ради Андрія Гайдуцького.

Про це повідомляє прес-служба АМПУ

Нагадаємо, що 11 січня цього року Гайдуцький та Дмитро Гончарук були призначені згідно з Наказом Міністерства інфраструктури від 28.12.2019 року членами Наглядової ради — представниками держави.

Гайдуцький має 20 років професійного досвіду в сфері макроекономіки, макрофінансів, банківської справи та інвестицій.

У 2015–2017 роках працював заступником голови Фонду державного майна України. Відповідав за приватизацію державної власності відповідно до міжнародних стандартів, запуск продажу державних активів через онлайн-аукціони "ProZorro", сприяв розвитку реформи корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР.

У 2015 році Гайдуцький був ініціатором та членом Робочої групи з розробки нового законодавства про державно-приватне партнерство.

Група приділила особливу увагу розробці нового регламенту щодо концесії морських портів України з метою залучення приватного капіталу та збільшення вантажо- та пасажироперевезень через Україну.

Також працював на керівних посадах в комерційних і державних банках, включаючи Альпарі Банк, Укрексімбанк і Національний банк.

До цього працював у кількох місцевих та міжнародних інвестиційних компаніях, включаючи SARS Capital та SigmaBleyzer.

Довідково:

Наглядова рада ДП "АМПУ" була створена в лютому 2019 року. Зараз до її складу входять три незалежні члени — Патрік Верхувен (Patrick Verhoeven, Бельгія), Вольфганг Хуртієнне (Wolfgang Hurtienne, Німеччина), Ян ван Схонховен (Jan van Schoonhoven, Нідерланди), а також три представника держави – Андрій Гайдуцький, Антон Ященко та Дмитро Гончарук.

Нагадуємо:

21 січня 2019 детективи Національного бюро повідомили колишньому начальнику Одеської філії "Адміністрації морських портів України" та ще чотирьом особам про підозру у завданні понад 21,36 млн грн збитків держкомпанії.

27 грудня НАБУ, СБУ і САП провели обшуки в приміщеннях Адміністрації морських портів України, філіях та за місцем проживання посадовців в Києві, Одесі та Одеській області.

Обшуки провели у межах розслідування можливих зловживань посадовців АМПУ при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури (ч.2 ст.364 ККУ).

В Адміністрації морських портів вважають необґрунтованими припущення НАБУ про наявність можливих порушень при реалізації проєктів капітального днопоглиблення у портах Чорноморськ та Південний.





