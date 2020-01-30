У НБУ пояснили, чому подешевшала гривня

У Національному банку відмітили, що девальвація гривні відбувається через сезонну перевагу імпорта над експортом та зокрема, виводом дивідендів великих компаній.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб під час прес-брифінгу.

"Останніми днями була тенденція щодо девальвації гривні, були різні причини.

На початку року імпорт переважає над експортом. Крім того ми бачили активність компаній, щодо виводу дивідендів.

Доречі населення використало девальвацію гривні, як можливість продати іноземну валюту майже на 100 мільйонів доларів з початку місяця", - розповідає Сологуб.

Окрім того заступник голови НБУ відмітив, що політика Нацбанку на ринку валюти не змінилась з минулого року.

"У нас гнучкий плаваючий обмінний курс. В минулому році нас обвинувачували в тому, що курс йде тільки в одну сторону, і говорили про те, що гнучкість має бути двосторонньою. Зараз ми бачимо інший бік цієї гнучкості", - розповідає Сологуб.

Нагадуємо:

Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.

Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс в 2020 році становитиме 27 грн/долар, в 2021-му - 27,2 грн/долар, у 2022-му - 27,5 грн/долар за базовим сценарієм.

За оптимістичним сценарієм – у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/долар, 23,9 грн/долар в 2021 році і 24,2 грн/долар у 2022-му.

Проте у Міністерстві економіки планують переглянути макроекономічний прогноз на 2020-2022 роки щодо курсу гривні до долара.

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