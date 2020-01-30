Міністр економіки назвав топ-5 найбільших підприємств-боржників України

Міністр економіки Тимофій Милованов назвав 5 підприємств України, які найбільше заборгували перед працівниками.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Серед лідерів за боргами: "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання", "Азовзагальмаш", "Південний машинобудівний завод ім. О.М Макарова", "Науково-дослідний інститут "Квант" та "Вугільна компанія Краснолиманська".

"Вчора на брифінгу я говорив, що ми вивчаємо ринок зайнятості та стан виплати заробітної плати в Україні. Назвав головних боржників. Ось ТОП-5 найбільших.

Найближчими днями я збираю нараду із керівниками цих підприємств. Ми маємо повністю вирішити питання невиплат. Люди мають отримати свої законо зароблені гроші. Нараду транслюватиму на своїй сторінці", - пише Милованов.

Також міністр зауважив, що у топ-30 найбільших компаній-боржників діють профспілки.

"До речі, виявилося, що у 30 найбільших підприємствах-боржниках діють профспілки. Саме профспілки мали б захищати трудові права працівників, до них мають звертатися працівники не тільки, аби отримати білет на новорічну ялинку для дитини, але за реальним захистом - від масових скорочень, травматизму, невиплат заробітних плат", -

Нагадуємо:



Міністр економіки Тимофій Милованов порадив, у разі невиплати зарплат, звертатися до профспілок, Державної служби з питань праці та з позовом до суду.