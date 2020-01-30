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Міністр економіки назвав топ-5 найбільших підприємств-боржників України

Четвер, 30 січня 2020, 13:08
 

Міністр економіки Тимофій Милованов назвав 5 підприємств України, які найбільше заборгували перед працівниками.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Серед лідерів за боргами: "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання", "Азовзагальмаш", "Південний машинобудівний завод ім. О.М Макарова", "Науково-дослідний інститут "Квант" та "Вугільна компанія Краснолиманська". 

"Вчора на брифінгу я говорив, що ми вивчаємо ринок зайнятості та стан виплати заробітної плати в Україні. Назвав головних боржників. Ось ТОП-5 найбільших.

Найближчими днями я збираю нараду із керівниками цих підприємств. Ми маємо повністю вирішити питання невиплат. Люди мають отримати свої законо зароблені гроші. Нараду транслюватиму на своїй сторінці", - пише Милованов.

Також міністр зауважив, що у топ-30 найбільших компаній-боржників діють профспілки.

"До речі, виявилося, що у 30 найбільших підприємствах-боржниках діють профспілки. Саме профспілки мали б захищати трудові права працівників, до них мають звертатися працівники не тільки, аби отримати білет на новорічну ялинку для дитини, але за реальним захистом - від масових скорочень, травматизму, невиплат заробітних плат", -

Нагадуємо:

Міністр економіки Тимофій Милованов порадив, у разі невиплати зарплат, звертатися до профспілок, Державної служби з питань праці та з позовом до суду. 

Загальна заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в 2019 році зросла на 14,7% і на 1 січня 2020 року склала 3,034 млрд грн, тоді як у грудні 2019-го скоротилась на 5,8%.

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Мінекономіки заборгованість завод

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