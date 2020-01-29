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Міністр економіки розповів, що робити, якщо не платять зарплати

Середа, 29 січня 2020, 14:31
 

Міністр економіки Тимофій Милованов порадив, у разі невиплати зарплат, звертатися до профспілок, Державної служби з питань праці та з позовом до суду. 

Про це він заявив під час прес-брифінгу по результатам засідання уряду.

"По-перше люди, яким не платять зарплати мають звернутися до профспілок

Друге, вони можуть звернутися до суду з позовом про стягнення належної заробітної плати. Не потрібно цього боятися.

Третє, потрібно звертатися до державної служби України з питань праці, це той центральний орган виконавчою влади, який зараз під Міністерством розвитку економіки торгівлі та сільського господарства", - наголошує міністр.

Милованов наголосив, що відомство планує постійний моніторинг заборгованостей по зарплатні.

"Будь ласка звертайтеся до держслужби з питань праці зі скаргами про невиплату зарплат, ми миємо реагувати. Ми вводимо постійний моніторинг і будемо більш активно працювати з ринком, для того щоб всі зарплати були виплачені", - резюмує Милованов.

Нагадуємо:

Загальна заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в 2019 році зросла на 14,7% і на 1 січня 2020 року склала 3,034 млрд грн, тоді як у грудні 2019-го скоротилась на 5,8%.

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Мінекономіки

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