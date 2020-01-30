Roshen судиться за бренд "Київський торт" з виробником морозива

Кондитерська корпорація Roshen судиться за право використання торгової марки "Київський торт" з харківським виробником морозива – компанією Хладопром.

Про це пише Liga.net.

Згідно з матеріалами судової справи, Roshen просить суд заборонити Хладопрому використовувати в своїй діяльності в Україні позначення "Київський торт" як окремо, так і разом із зображенням листя каштана, плодів каштану для морозива.

Використання цих елементів, на думку корпорації, порушує права інтелектуальної власності Roshen.

Також кондитери попросили суд вилучити з обороту і знищити всі упаковки та етикетки з названими вище елементами і анулювати свідоцтво про реєстрацію на знак для товарів і послуг ТМ "Хрещатик Київський торт".

У грудні 2019 року Господарський суд Києва задовольнив позов Roshen в повному обсязі. Але 13 січня компанія Хладопром звернулася з апеляцією в Північний апеляційний суд Києва з вимогою скасувати рішення суду першої інстанції. Розгляд апеляції призначено на 11 лютого.

Нагадуємо:

Спори щодо питань використання ТМ "Київський торт" Roshen веде з різними виробниками ще з 2017 року.

Компанії вдалося відстояти своє право на використання відповідної ТМ у Київського БКК – компанії уклали мирову, а з асортименту БКК зник "Київський торт".

Також Roshen домоглася зупинки продажів Київських тортів в мережі Ашан, якщо це не торти виробництва корпорації.

Крім Київського торта, предметом судових розглядів став торт "Казковий ключик" виробництва БКК, який, на думку Roshen, вводив в оману споживачів тортів "Золотий ключик" виробництва корпорації.

Крім того, Roshen намагається відстояти своє право на використання червоного кольору в упаковці тортів - позов корпорації до Мінекономіки з цього приводу розглядається в судах.