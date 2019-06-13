Суд вирішив, що тільки торти Roshen можна перев'язувати червоною стрічкою

Господарський суд Києва задовольнив позов Кондитерської корпорації "Рошен" проти Міністерства економічного розвитку і торгівлі та ДП "Укрпатент" щодо реєстрації знаку у вигляді "червоного кольору матеріалів для упакування кондитерських виробів".

Про це свідчить рішення суду від 3 червня, повідомляють "Наші гроші".

Суд зобов'язав Кабмін визнати і зареєструвати за Roshen право інтелектуальної власності на товарний знак по заявці №201710458 від 13 травня 2017 року, яким є червоний колір в упаковці кондитерських виробів.

Під дію знака потрапляють плівки з різного матеріалу. Таким чином в Roshen вирішили зарезервувати за собою право упаковувати кондитерські вироби в стрічки червоного кольору.

Суд визнав недійсними висновок "Укрпатенту" і рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку, яким підприємству раніше відмовили в реєстрації спірного знака.

На початку 2012 року корпорація подала заявку на видачу свідоцтв на стрічки з написом Roshen з різними відтінками червоного. Але жодну з цих заявок в компанії не оплачували, тому рішення по ним не було.

У серпні 2016 року Roshen заявила про бажання зареєструвати за собою ще два знака: стрічку червоного кольору і стрічку червоного кольору з написом Roshen. Обидві - для упаковки тортів.

Roshen не змогла довести, що має право на володіння червоною пакувальною стрічкою. Тому в лютому 2017 року за цією заявкою фірма отримала відмову.

Зате позитивно завершився розгляд заявки про реєстрацію знака з брендованою стрічкою для упаковки тортів - восени 2017 року Roshen зарезервувала своє право на стрічку.

Однак Roshen хоче, щоб червону стрічку не могли використовувати інші виробники. В середині 2017 року Roshen вирішила зареєструвати за собою знак у вигляді червоного кольору. Спочатку - неуспішно. Але втрутився суд.

На даний момент розгляд справи в апеляційному суді очікується - поки в судовому реєстрі відсутня інформація про подання Мінекономрозвитку і "Укрпатентом" апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції.

Нагадаємо, Roshen і БКК судитимуться за торт "Золотий ключик" у Верховному суді.

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