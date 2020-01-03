Українська "дочка" російського банку планує здати банківську ліцензію

На зборах акціонерів Промінвестбанку, який належить російському ВЕБ, 6 лютого розглянуть питання про припинення здійснення товариством банківської діяльності без припинення юридичної особи.

Про це йдеться у порядку денному зборів акціонерів, оприлюдненому на сайті банку.

Зазначається, що акціонери також мають намір затвердити план припинення банківської діяльності.

ПАТ "Промінвестбанк" заснований у 1992 році. Згідно з даними НБУ, на 1 жовтня 2019 року за розміром загальних активів (37,661 млрд грн) посідав 12 місце серед 76 банків.



ВЕБ став власником Промінвестбанку у 2008 році та володіє 99,7726% його акцій. Свої інвестиції в його розвиток ВЕБ оцінює у 2,7 млрд доларів.



Нагадаємо:

У грудні 2019 року Промінвестбанк припинив дистанційне обслуговування клієнтів.

Верховний Суд залишив без змін постанову Київського апеляційного суду від 27 серпня, якою було скасовано заборону Державній виконавчій службі вчиняти будь-які дії щодо продажу 99,77% акцій Промінвестбанку.

Верховний Суд відхилив скаргу російської держкорпорації "ВЕБ.РФ" на рішення судів попередніх інстанцій, яким корпорація хотіла зупинити продаж акцій "Промінвестбанку".

20 вересня 2018 року приватний виконавець виконавчого округу Києва Каращук K.Л. на підставі заяви ТОВ "Дайріс" відкрила виконавче провадження з примусового виконання ухвали Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року щодо стягненню акцій ПАТ "Промінвестбанк" на користь компанії "Дайріс" з групи "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.

Економічна правда