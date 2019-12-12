Фонд держмайна оприлюднив повний список об'єктів малої приватизації

Фонд державного майна вперше опублікував повний перелік усіх об'єктів, які підлягають малій приватизації.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Йдеться, зокрема, про 187 пакетів акцій та єдиних майнових комплексів держпідприємств, 139 об'єктів незавершеного будівництва, 46 об'єктів соціально-культурного призначення та 357 позицій окремого майна.

"Перелік включає абсолютно різні об’єкти малої приватизації по всій території України – як цілі морські порти, заводи та бази відпочинку, так і гаражі, їдальні та лазні.

Прозора та конкурентна приватизація цього майна надає можливість збільшити ефективність його використання, зменшити корупцію та наповнити державний бюджет як шляхом коштів від приватизації, так і завдяки майбутнім податкам. Для бізнесу створюються додаткові можливості для розвитку, збільшується прибуток та з'являються нові робочі місця", - заявили у Фонді держмайна.

Зазначається, що продаж цих об'єктів відбуватиметься виключно через аукціони системи ProZorro.Продажі. До середини січня заплановано 165 аукціонів.

Нагадаємо:

Заступник міністра економіки Павло Кухта назвав першу п'ятірку підприємств на приватизацію - Одеський припортовий завод, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Електроважмаш", "Президент-готель", шахта "Краснолиманська".

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Економічна правда