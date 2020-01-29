Гривня на міжбанку впала ще нижче

29 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,88 – 24,91 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,88 - 24,91 гривні;

Євро – 27,36 - 27,39 гривні;

Нагадуємо:

29 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 – 24,77 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 29 січня на рівні 24,72 гривні за долар.

28 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,74 – 24,77 гривні за долар.

28 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 – 24,61 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 27 копійок, встановивши його на 28 січня на рівні 24,60 гривні за долар.

27 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,48 гривні за долар.

27 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 – 24,61 гривні за долар.

Економічна правда