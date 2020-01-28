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Офіційний курс: гривня різко знизилася

Вівторок, 28 січня 2020, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 27 копійок, встановивши його на 28 січня на рівні 24,60 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,12 (на 27 січня – 26,84 гривні).

Нагадуємо:

27 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,48 гривні за долар.

27 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,57 – 24,61 гривні за долар.

Економічна правда

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