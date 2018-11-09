Китайці зробили крок до будівництва четвертої гілки метро в Києві

China Railway International Group підтвердила завершення попереднього техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту будівництва четвертої гілки метро у Києві.

Про це повідомив заступник глави Київміськдержадміністрації Дмитро Давтян, передає "Інтерфакс-Україна".

"... Разом з представниками української делегації зустрівся з керівництвом China Railway International Group. Від голови правління компанії отримав офіційного листа, яким офіційно підтверджено завершення попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту будівництва четвертої гілки метро", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляється на сайті Мінінстерства інфраструктури України, China Railway передало підготовлене попереднє ТЕО будівництва четвертої гілки метро в Києві. Оціночна вартість будівництва, на думку китайської сторони, становить 2,5 млрд доларів.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво четвертої лінії столичного метрополітену почнеться після добудови Подільсько-Воскресенського моста і триватиме п'ять років. Вартість будівництва оцінюється в 2 млрд доларів. При цьому 85% прогнозованої вартості проекту пропонується забезпечити за рахунок кредиту від китайських фінансових установ.

Нагадаємо, 9 листопада "Київметробуд" виграв тендер на будівництво гілки метро, що сполучить станцію "Сирець" та житловий масив Виноградар.

Економічна правда