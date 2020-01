Україна і ЄС у спільній заяві наголосили на незворотності націоналізації Приватбанку

Україна і ЄС за результатами 6 засідання Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом зробили спільну заяву, у якій наголосили на невідворотності реформ у банківському секторі та націоналізації Приватбанку.

Спільну заяву для преси оприлюднили на сайті Міністерства фінансів України.

"Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ у банківському секторі, зокрема у зв’язку з націоналізацією Приватбанку, зробивши особливий наголос на здійсненні правосуддя стосовно осіб, відповідальних за широкомасштабне шахрайство в Приватбанку, та поверненні активів", - йдеться у заяві.

Представники ЄС також заявили, що будуть готові надати Україні 500 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги після виконання Києвом prior actions за новою програмою фінансування МВФ. Одна з ключових умов - прийняття закону, який не допустить повернення Приватбанку колишнім власникам.

Нагадаємо:



11 грудня Кабінет міністрів подав у парламент законопроєкт, який врегулює виведення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволить повертати їх екс-власникам.

Як пізніше повідомлялось у ЗМІ, у цей законопроєкт не потрапила узгоджена з МВФ норма, яка дозволяє притягнути до відповідальності власників інших системних банків, виведених з ринку.

18 грудня 2016 НБУ оголосив "Приватбанк" неплатоспроможним.

Одразу після того, як "ПриватБанк" був визнаний неплатоспроможним, НБУ звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією передати цей системно важливий банк у власність держави.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн

