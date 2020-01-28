Україна скоротила виробництво сталі, але втримала позиції у світовому рейтингу

Worldsteel Association.

Незважаючи на те, що Україна скоротила виробництво сталі в 2019 році на 1,2%, вона зберегла 13 місце в рейтингу найбільших виробників світу.

Про це повідомляє рейтинг від Worldsteel Association.

У рейтингу наголошується, що виробництво сталі в Україні в 2019 році скоротилося на 1,2% в порівнянні з 2018-м, до 20,8 млн тон.

Worldsteel Association.

Лідером продовжує бути Китай, там виробництво сталі в 2019 році досягло 996,3 млн. тон, що на 8,3% більше, ніж в 2018 році.

Частка Китаю у світовому виробництві сталі збільшилася з 50,9% в 2018 році до 53,3% в 2019 році.

На другому місці Індія, де в 2019 році виробили 111,2 млн. тон сталі, що на 1,8% більше, ніж в 2018 році.

Замикає трійку Японія, яка виробила 99,3 млн. тон в 2019 році, що на 4,8% менше, ніж в 2018 році.

У рейтингу наголошується, що світове виробництво сталі досягло 1869,9 млн. тон в 2019 році, що на 3,4% більше, ніж в 2018 році.

У той же час, виробництво сталі скоротилося в усіх регіонах, за винятком Азії і Близького Сходу.

Нагадуємо:

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

Металургійні підприємства України за підсумками 2019 року, як очікується, знизять виплавку сталі на 3% в порівнянні з попереднім роком - до 20,5 млн тон з 21,1 млн тон.

Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго.