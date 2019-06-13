Україна випустила євробонди з прибутковістю нижче 7%

Україна розміщує семирічні єврооблігації на 1 мільярд євро з прибутковістю 6,75%.

Про це повідомив старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович у Twitter.

Попит на єврооблігації України перевищив 5,5 млрд євро, відзначив він.

Україна здійснила випуск єврооблігацій у євро. 7років, річний купон, 1млрд євро. Ставка 6.75%. Це не перемога, але і не зрада. В сьогоднішніх умовах це реальна ставка для України ((( але без фінансування з-за кордону - буде ще гірше. Мої вітання команді @MinFin_Ukraine ) — Taras Kotovych (@TKotovych) 13 июня 2019 г.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", початковий орієнтир прибутковості випуску становив 7,125%, потім він був знижений до 6,875-7%.

Зустрічі з інвесторами в рамках підготовки угоди почалися 10 червня road show проходило в Лондоні, Мілані, Франкфурті та Мюнхені. Організатори угоди - BNP Paribas і Goldman Sachs.

Нагадаємо:

У жовтні минулого року Україна розмістила два транші євробондів на загальну суму 2 млрд доларів: єврооблігації з погашенням в лютому 2024 року на 750 млн доларів з прибутковістю 9% і 10-річні євробонди на 1,25 млрд доларів з прибутковістю 9,75%.

У березні були дорозміщені 10-річні єврооблігації на 350 млн доларів. WSJ з посиланням на джерела повідомляла, що все дорозміщення євробонди в рамках приватної угоди були викуплені банком JP Morgan (він же виступив єдиним організатором дорозміщення).