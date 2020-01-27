Ярославський планує вийти на дорожньо-ремонтний ринок України

Бізнесмен та власник групи DCH Олександр Ярославський планує зайти на ринок дорожньо-ремонтних робіт.

Про це він заявив журналістам у кулуарах конференції "Дороги UA 2020", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо брати участь у дорожньому будівництві. В усіх областях", - зазначив він.

Ярославський повідомив про плани створити українсько-іноземну компанію, проте не став розкривати деталі.

"Ми запросили одних іноземних партнерів, моїх давніх друзів, і спільною компанією здійснюватимемо будівництво, намагатимемося брати участь у будівництві та реконструкції доріг. Сподіваємося, що вже цього року", - наголосив бізнесмен.

Він також повідомив, що зацікавлений в участі у будівництві аеродромів.

"Можливо, ми цією спільною компанією зайдемо і в аеропорт", - сказав він.

У жовтні 2019 року Ярославський заявив про готовність групи інвестувати в аеровокзальний комплекс міжнародного аеропорту "Дніпро", а також про готовність брати участь у приватизації ДП "Завод "Електроважмаш" (Харків) і "Харківобленерго".

У січні 2020 року Ярославський заявив про інтерес щодо купівлі Банку Кредит Дніпро.

Нагадуємо:

У жовтні 2019 року Ярославський заявив про готовність групи інвестувати в аеровокзальний комплекс міжнародного аеропорту "Дніпро", а також про готовність брати участь у приватизації ДП "Завод "Електроважмаш" (Харків) і "Харківобленерго".



У січні Ярославський підтвердив, що досяг принципової угоди з олігархом Віктором Пінчуком щодо придбання банку "Кредит Дніпро".