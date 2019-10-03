Ярославський заявив про готовність інвестувати в реконструкцію дніпровського аеропорту

Президент інвестиційної групи DCH Олександр Ярославський підтвердив наміри інвестувати кошти в реконструкцію міжнародного аеропорта "Дніпро" на умовах приватно-державного партнерства.



Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА .



На зустрічі з головою Дніпропетровської ОДА Олександром Бондаренком Ярославський розповів про свій досвід втілення подібного проекту в Харкові.

За його словами, завдяки оптимізації та сучасним технологіям, при реконструкції дніпровського аеропорту вдастся отримати економію щонайменше на сто мільйонів доларів.



"Я неодноразово підтверджував, що готовий використати наш досвід будівництва і розвитку Міжнародного аеропорту "Харків" на користь громади Дніпра, прилеглих регіонів, всієї України.

Як тільки буде фактично виділено і зафіксовано у Держбюджеті-2020 повноцінне фінансування будівництва злітно-посадкової смуги, DCH як приватний інвестор може розпочинати роботи зі зведення аеровокзального комплексу", – сказав Ярославський.

"Реконструкція летовища, яке вже давно морально та фізично застаріло, дасть поштовх для розвитку всієї області", – зазначив голова Дніпропетровської ОДА .



Економічна правда