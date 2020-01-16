Терміни запуску метро на Виноградар переносяться на рік — "Київметробуд"

Голова наглядової ради ПАТ "Київметробуд" - генпідрядника проєкту - Олег Токарєв заявив, що терміни завершення будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської гілки київського метрополітену відкладаються на рік.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Зірвано терміни на рік. На рік переноситься пуск", - підкреслив він.

"Я думаю, що не буде завершено будівництво згідно із запланованими термінами. На сьогоднішній день відставання не менше ніж на 7-8 місяців", - заявиви головний інженер будівництва метро на Виноградар Євген Шатайкін.

Він зазначив, що наразі ведуться роботи не в повному обсязі.

"З тих пір як Олександра Метелицю фактично відсунули від вирішення проблем, почалося систематичне невиконання графіку. Ми були відведені від процесу закупівлі техніки. Техніка, яка закуплена, на сьогоднішній день не працює в повному обсязі з тими швидкостями, які були нами закладені. Ми катастрофічно відстаємо від графіку", - наголосив Шатайкін.

У кінці грудня 2019 року Міністерство юстиції поновило Василя Кобиля на посаді генерального директора ПАТ "Київметробуд", яке є генпідрядником по продовженню Сирецько-Печерської гілки столичного метрополітену.

Згідно з даними Єдиного держреєстру, станом на 16 січня гендиректором "Київметробуду" значиться Василь Кобиль.

17 грудня 2019 року акціонери ПАТ "Київметробуд" (Київ) вирішили достроково припинити повноваження наглядової ради компанії і обрати її новий склад. У результаті нова наглядова рада звільнила Василя Кобиля і призначила на його місце нового гендиректора - Олександра Метелицю.

Нагадаємо:

У Києві планують побудувати четерту лінію метро, а на вже існуючих лініях - добудувати нові станції.

У листопаді 2018 року Київський метрополітен уклав договір з компанією "Київметробуд" на виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської лінії метро. У рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається будівництво двох станцій - "Мостицька" та "Проспект Правди" - і відгалуження в бік майбутньої станції Виноградар.

У березні 2019 року мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" в грудні 2021 року.